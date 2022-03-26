Під Луцьком ППО збила безпілотника

Українська протиповітряна оборона, 26 березня, біля міста Луцьк збила безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
Повідомляється, що за попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА.
Зазначається, що не виключено, що це могла бути ракета.
Наразі інформація уточнюється.
Також повідомляється, що наразі у Волинській області працюють військові, вражають ворожі цілі. Місцевих мешканців просять залишатися в укриттях.
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