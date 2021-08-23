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У Луцьку відкрили найбільший синьо-жовтий стяг на Волині

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Луцьк, Понеділок 23 серпня 2021 15:06
У Луцьку відкрили найбільший синьо-жовтий стяг на Волині Фото: у Луцьку з'явився найбільший прапор в області (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Луцьку урочисто підняли державний прапор на найвищий флагшток Волині, який було зведено в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Висота флагштока становить 50 м, а розмір полотнища - 8х12 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Волинської ОДА.

"Сьогодні ми відзначаємо одне з найбільших національних свят - День Державного Прапора України, - зазначив голова ОДА Юрій Погуляйко у ході урочистостей. - Під цим прапором Україна пройшла шлях випробувань та досягнень і утвердилась як суверенна держава. Для українців це синьо-жовте полотнище – не лише державний символ, до якого ми ставимося з особливою повагою. Прапор України – це символ національної єдності, честі та гідності, краси та багатства української землі, прагнення українців до миру та свободи".

У Луцьку відкрили найбільший синьо-жовтий стяг на Волині

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв, які віддали своє життя за незалежну Україну.

Гості також послухали привітання з державним святом Президента України Володимира Зеленського, який взяв участь у церемонії підняття найбільшого Державного Прапора у географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області.

Саме тут з нагоди 30-ї річниці Незалежності України встановлений унікальний арт-комплекс "Географічний центр - серце України".

"Це арт-об’єкт, навколо якого розташовано 25 сталевих крил, що уособлюють наші 24 області та наш Крим. Це дійсно символ того, що підніматися вгору та бути на висоті набагато легше разом. І сьогодні в небо одночасно здійматимуться тисячі наших державних прапорів. В усіх регіонах, в усіх містах, по всій Україні та за її межами", - заявив президент.

Після виступу голови держави одночасно державні прапори були підняті в усіх регіонах України, де в межах програми "Велике будівництво" були споруджені спеціальні флагштоки.

Як повідомлялось. в рамках "Великого будівництва" у Миколаєві у День Державного Прапора підняли найбільший в області державний стяг на новозбудований флагшток висотою 72 метри.

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