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У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на Меморіалі Вічної Слави

Фото: Демонтаж радянської символіки в Луцьку (facebook.com/ihor.polishchuk)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів про демонтаж радянської символіки на Меморіалі Вічної Слави.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис мера у Facebook.

Очільник міста відзвітував про старт демонтажу "радянських та україноненависницьких" символів у меморіальному комплексі. Усі роботи планують завершити за кілька днів.

"Після демонтажних робіт весь благоустрій буде відновлено в найкоротші терміни. Монтаж цифр 1939 замість 1941 підрядник зобов‘язався зробити до 1 травня", – написав Поліщук.

Меморіал Вічної Слави з'явився у Луцьку в 1976 році. Окрім меморіалу т. зв. Великій Вітчизняній війні з часом там з'явилися пам'ятники ліквідаторам аварії на ЧАЕС, жертвам репресій і депортацій, героям Революції гідності, АТО/ООС.

До слова, уповноважена Ради Денисова закликала ООН розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.

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