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У Луцьку неповнолітній на автомобілі в'їхав у натовп, є потерпілі

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 12 грудня, у Луцьку водій в'їхав у натовп пішоходів. В результаті події постраждали чотири людини, серед яких - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волинські Новини".

Інцидент стався близько 15:00 на проспекті Соборності. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульної поліції, скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, які перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора, після чого врізався в дерево.

Водій і пасажири намагалися покинути місце аварії. За словами поліції, за кермом перебував неповнолітній.

Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості доставили в міські лікарні. На місці працювали шість бригад швидкої допомоги.

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ДТПЛуцьк