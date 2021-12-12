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В Луцке несовершеннолетний на автомобиле въехал в толпу, есть пострадавшие

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 12 декабря, в Луцке водитель въехал в толпу пешеходов. В результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Волынские новости".

Инцидент произошел около 15:00 на проспекте Соборности. Автомобиль Renault Megane, убегая от патрульной полиции, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево.

Водитель и пассажиры пытались покинуть место аварии. По словам полиции, за рулем находился несовершеннолетний.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в городские больницы. На месте работали шесть бригад скорой помощи.

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ДТПЛуцк