В Луцке несовершеннолетний на автомобиле въехал в толпу, есть пострадавшие

В воскресенье, 12 декабря, в Луцке водитель въехал в толпу пешеходов. В результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Волынские новости" .

Инцидент произошел около 15:00 на проспекте Соборности. Автомобиль Renault Megane, убегая от патрульной полиции, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево.

Водитель и пассажиры пытались покинуть место аварии. По словам полиции, за рулем находился несовершеннолетний.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в городские больницы. На месте работали шесть бригад скорой помощи.