Луценко: конфісковані 1,5 млрд гривень оточення Януковича скоро надійдуть до бюджету

За словами Луценка, ці гроші надійдуть на рахунки Держказначейства

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о спецконфискации в государственный бюджет 1,5 млрд гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook генпрокурора Юрия Луценко.

"ГПУ открыла путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн гривен, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и направлены на поддержку армии", - написал Луценко.

Напомним, 27 декабря Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного пособничества председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского в растрате "денег Януковича" при их спецконфискации.

РБК-Украина писало, что Краматорский суд Донецкой области 28 марта 2017 года принял решение о конфискации у 10 компаний нерезидентов около 1,5 млрд долларов. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, эти деньги принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению. В тот же день эти средства были перечислены со счетов этих компаний в Ощадбанке на счета Государственного казначейства.