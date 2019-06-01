Луценко повідомив про "рейдерську атаку" на місто у Київській області

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у Київській області відбулась рейдерська атака на 18-тисячне місто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луценко у Facebook.

Генпрокурор розповів, що атака сталась 31 травня 2019 року. Атака була відбита спільно з Національною поліцією України.

"Вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені", - повідомив Луценко.

Він не уточнив в якому саме місті відбулись події.

Також генпрокурор повідомив, що це свідчить про необхідність "змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік".

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Вінниці при спробі рейдерського захоплення підприємства затримали 50 людей. Кілька сотень молодиків увірвались на територію підприємства, витіснили охорону, у відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії почали кидати каміння, застосували димові шашки.