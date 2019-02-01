Луценко прокоментував присутність на зборах БПП

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Я прийшов на збори з тієї причини, що люблю свою країну", заявив Генпрокурор

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував ситуацію з присутністю на зборах партії "Блок Петра Порошенка". Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я прийшов на зібрання, присвячене заслуховуванню чинного президента, з тієї причини, що люблю свою країну. Я прийшов на ті збори, бо Путін заявив, що його влаштовує будь-який президент крім Порошенка. Для мене це виклик. Я вважаю, що президент РФ не має права диктувати свої вподобання. Я ні за кого не буду агітувати. Але я за те, щоб країна підтримала президента, який фактично створив армію. Я буду виступати за того кандидата, хто розбирається в міжнародній політиці. Людина, яка робить те, що не зробили наші предки, повинна бути президентом. Це має бути людина, яка захищає мову, віру і т. д.", - сказав Луценко.

Луценко заявив, що прийшов на форум сказати, що він виступає "за суверенну Україну".

Нагадаємо, форум "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", в рамках якого президент України Петро Порошенко оголосив про свою участь у виборах-2019, пройшов 29 січня в Міжнародному виставковому центрі в Києві. Під час форуму Луценко нагадав про кримінальну відповідальність за порушення закону на виборах.