Луценко прийшов на допит в НАБУ

Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У будівлі НАЮУ генпрокурора чекали родичі убитих під час Революції гідності беркутівців

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прибув на допит в Національне антикорупційне бюро розслідувань (НАБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, допит пов'язаний з рішенням генерального прокурора про передання кримінального провадження стосовно учасника Евромайдана Івана Бубенчика.

Юрій Луценко зайшов в будівлю НАБУ, минаючи бюро перепусток, де його чекали адвокати родичів співробітників правоохоронних органів, убитих під час Революції гідності.

Серед адвокатів був присутній представник матері загиблого беркутівця Олександра Семесюка - Горошинський. За його словами, він є ініціатором цього допиту і має повне право бути присутнім, проте детективи відомства його не пускають.

Зазначимо, активіста Евромайдана Івана Бубенчика підозрюють у вбивстві правоохоронця і військовослужбовця внутрішніх військ, а також у замаху на вбивство військовослужбовця. Він заявляв, що з автомата Калашникова вбив двох командирів "Беркута".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в п'ятницю, 12 липня, Юрія Луценка викликали на допит в НАБУ у зв'язку з процесуальним рішенням про передачу справи у відношенні учасника Евромайдана Івана Бубенчика.

Крім того, Державне бюро розслідувань викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка. Допит повинен відбудуться в середу, 17 липня.