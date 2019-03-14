Луценко візьме участь у засіданні ТСК у справі Гандзюк

ТСК у справі Гандзюк планує сьогодні заслухати керівників правоохоронних органів

Генеральный прокурор Юрий Луценко планирует принять участие в заседании временной следственной комиссии по вопросам расследования сведений относительно нападений на активистов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

Отметим, что ВСК по делу Екатерины Гандзюк планирует в четверг заслушать руководителей правоохранительных органов по вопросам состояния расследования дел относительно нападений на общественных активистов.

"Генеральный прокурор планирует принять участие. О чем будет идти речь, услышите", - сообщила Сарган.

Первым вопросом повестки дня заседания является заслушивание Генерального прокурора Украины, председателя СБУ Василия Грицака и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, временная следственная комиссия Верховной рады по делу Екатерины Гандзюк и по вопросам расследования нападений на активистов планирует в апреле провести 2 выездных заседания.

Добавим, Рада 28 февраля 2019 года продолжила работу ВСК по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов.