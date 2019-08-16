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Луценко завжди підтримував Гримчака, - журналіст

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 17:59
Луценко завжди підтримував Гримчака, - журналіст
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчака 14 серпня затримали на хабарі

Генпрокурор Юрій Луценко завжди підтримував заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог журналіста Сергія Іванова на «Цезор.НЕТ».

«Наближеність до Генпрокурора робила Гримчака ефективним «рішалою» питань, пов‘язаних з дозволами на будівництво, адже виданий всупереч закону дозвіл з боку Міністерства культури не вартий нічого, якщо немає гарантії того, що прокуратура його потім не оскаржить або не відкриє кримінальне провадження. Ба більше, раніше правоохоронці вже цікавилися Гримчаком, неодноразово проводилася оперативна розробка, але дружба з Луценком і витоки інформації дозволяли йому уникнути будь-яких проблем», - написав блогер.

Як зазначається, 14 серпня Служба безпеки України оприлюднила відео затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, якого підозрюють у вимаганні 1,1 мільйона доларів хабара.

«Так, це правда. ГПУ та слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн дол мого колишнього помічника і депутата Ю. Гримчака, --написав у своєму Фейсбуці Генпрокурор Юрій Луценко.

«НСРД свідчить, що він та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Соромно за нього», - додав він.

Юрій Гримчак почав політичну кар’єру з 1997 року із секретаря Макіївського міського комітету Соціалістичної партії в керівництво котрої входив нинішній генпрокурор. В 2002 - 2005 працював помічником народного депутата Юрія Луценка.

З 25 жовтня 2016 року Гримчак працював у МінТОТ на посаді радника міністра Вадима Черниша, а 10 березня 2017 року став його заступником.

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