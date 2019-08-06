Луценко подасть у відставку з початком роботи нової Ради

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що піде у відставку після того, як розпочне свою роботу Верховна Рада IX скликання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо НВ".

За словами Луценка, він говорив президентові України Володимиру Зеленському, що як тільки буде обраний новий парламент, він напише заяву про відставку на ім'я спікера Верховної ради.

"Я готовий до цього. Чекаю на ім'я спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівні органи парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням", - зазначив Луценко.

Також він висловив упевненість, що президент і парламент приймуть рішення щодо нового генерального прокурора.

"Я спокійною передам всі справи і певні рекомендації на майбутнє", - заявив він.

Зазначимо, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Ради. Парламент може висловити недовіру генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з посади.

Юрій Луценко займає посаду генерального прокурора України з травня 2016 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський звернувся до парламенту з приводу звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степан Полторак - з посади міністра оборони. Третє подання щодо звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України. Депутати на пленарному засіданні не підтримали їх відставку.