Луценко звинувачував Йованович у витрачанні грошей на піар НАБУ, - American Oversight

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко стверджував, що Йованович хоче зробити президентом директора НАБУ

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко скаржився особистому адвокату президента США Руді Джуліані про те, що екс-посол США Марі Йованович витрачає забагато грошей на піар Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це йдеться в розсекречених документах Держдепа США, оприлюднених American Oversight.

У документах йдеться, що під час зустрічі з Джуліані у Нью-Йорку Луценко скаржився, що Йованович витрачає забагато грошей на піар-кампанію НАБУ, а також хоче зробити директора бюро Артема Ситника наступним президентом. На зустрічі також були присутні Джордж Бойл, Ігор Фруман, Лев Парнас, Гліб Загорій і Гюндуз Мамедов.

Крім того, екс-генпрокурор скаржився на погане керівництво новостворених антикорупційних органах, їхню некерованість та неефективність, а також на конфлікт між Ситником та прокурором Назаром Холодницьким. Ситник нібито заявляв, що підтримує президентську кампанію Хілларі Клінтон.

Окрім Йованович на зустрічі обговорювалася діяльність колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина Хантера в Україні, зокрема, про винагороди, що виплачувалися членам правління газової компанії Burisma. Також згадувалася "чорна книга "Партії регіонів" та колишній генпрокурор Віктор Шокін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розсекречені документи Держдепу підтвердили зв'язок між адвокатом президента США Джуліані з держсекретарем Майком Помпео. Помпео допомагав Джуліані в кампанії з дискредитації посла США в Україні Йованович.

Як писало РБК-Україна, під час публічних свідчень в Конгресі посол США в Україні Йованович заперечила звинувачення екс-генпрокурора Луценка в тому, що вона нібито забороняла українським правоохоронним органам переслідувати деяких осіб.