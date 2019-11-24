ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Луценко звинувачував Йованович у витрачанні грошей на піар НАБУ, - American Oversight

Новини » Політика     24.11.2019 - 09:36
Луценко звинувачував Йованович у витрачанні грошей на піар НАБУ, - American Oversight
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко стверджував, що Йованович хоче зробити президентом директора НАБУ

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко скаржився особистому адвокату президента США Руді Джуліані про те, що екс-посол США Марі Йованович витрачає забагато грошей на піар Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це йдеться в розсекречених документах Держдепа США, оприлюднених American Oversight.

У документах йдеться, що під час зустрічі з Джуліані у Нью-Йорку Луценко скаржився, що Йованович витрачає забагато грошей на піар-кампанію НАБУ, а також хоче зробити директора бюро Артема Ситника наступним президентом. На зустрічі також були присутні Джордж Бойл, Ігор Фруман, Лев Парнас, Гліб Загорій і Гюндуз Мамедов.

Крім того, екс-генпрокурор скаржився на погане керівництво новостворених антикорупційних органах, їхню некерованість та неефективність, а також на конфлікт між Ситником та прокурором Назаром Холодницьким. Ситник нібито заявляв, що підтримує президентську кампанію Хілларі Клінтон.

Окрім Йованович на зустрічі обговорювалася діяльність колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина Хантера в Україні, зокрема, про винагороди, що виплачувалися членам правління газової компанії Burisma. Також згадувалася "чорна книга "Партії регіонів" та колишній генпрокурор Віктор Шокін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розсекречені документи Держдепу підтвердили зв'язок між адвокатом президента США Джуліані з держсекретарем Майком Помпео. Помпео допомагав Джуліані в кампанії з дискредитації посла США в Україні Йованович.

Як писало РБК-Україна, під час публічних свідчень в Конгресі посол США в Україні Йованович заперечила звинувачення екс-генпрокурора Луценка в тому, що вона нібито забороняла українським правоохоронним органам переслідувати деяких осіб.

У Держдепі заявили, що ставлення США до України не змінилося Парнас розповість на слуханнях про зустріч республіканців з Шокіним, - CNN
Новини України Юрій Луценкоімпічментмари йованович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся