Луценко: ГПУ готова передати матеріали справи по Безлеру та Гіркіну до суду

За словами генпрокурора, ГПУ передасть матеріали до суду в разі прийняття Верховною Радою рішення про продовження можливості досудового та судового заочного засудження

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о результатах расследования дел в отношении бывшего главаря "ДНР" Игоря Безлера и российского полковника, экс-главаря боевиков на Донбассе Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

По словам генпрокурора, ГПУ готова немедленно завершить следствие по этим делам.

"Оба дела я хочу презентовать учитывая то, что Генеральная прокуратура Украины готова немедленно завершить следствие по этим делам, предъявить материалы для защиты и передать их в суд в случае принятия Верховной радой Украины решения о продлении возможности досудебного и судебного заочного осуждения", - заявил Луценко.

Напомним, 10 января ГПУ вызвала бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) на допрос. Ранее сообщалось, что родственники 25 жертв рейса MH17, который потерпел крушение летом 2014 года на Донбассе, выиграли суд против Гиркина. Родственники жертв катастрофы MH17 обратились в суд с требованием компенсации. Судебное производство открыли против Гиркина, который на тот момент был командиром боевиков и "министром обороны ДНР". Согласно решению суда, суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составлять 400 млн долларов.

РБК-Украина писало, что 6 февраля Луценко заявлял, что скоро должен начаться судебный процесс по преступлениям бывшего главаря "ДНР" Игоря Безлера. 31 октября 2014 года прокуратура Украины предъявила ему официальные обвинения в похищении и удержании людей против их воли, пытках и умышленном убийстве.