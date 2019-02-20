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Луценко: ГПУ готова передати матеріали справи по Безлеру та Гіркіну до суду

Новини » Політика    20.02.2019 - 16:55
Луценко: ГПУ готова передати матеріали справи по Безлеру та Гіркіну до суду
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За словами генпрокурора, ГПУ передасть матеріали до суду в разі прийняття Верховною Радою рішення про продовження можливості досудового та судового заочного засудження

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про результати розслідування справ щодо колишнього ватажка "ДНР" Ігоря Безлера та російського полковника, екс-ватажка бойовиків на Донбасі Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретара генпрокурора Лариси Сарган.

За словами генпрокурора, ГПУ готова негайно завершити слідство по цих справах.

"Обидві справи я хочу презентувати з огляду на те, що Генеральна прокуратура України готова негайно завершити слідство по цим справам, пред’явити матеріали для захисту і передати їх до суду в разі прийняття Верховною радою України рішення про продовження можливості досудового та судового заочного засудження", - заявив Луценко.

Нагадаємо, 10 січня ГПУ викликала колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) на допит. Раніше повідомлялося, що родичі 25 жертв рейсу MH17, який зазнав аварії влітку 2014 року на Донбасі, виграли суд проти Гіркіна. Родичі жертв катастрофи MH17 звернулися до суду з вимогою компенсації. Судове провадження відкрили проти Гіркіна, який на той момент був командиром бойовиків і "міністром оборони ДНР". Згідно з рішенням суду, сумарна компенсація родичам жертв трагедії повинна становити 400 млн доларів.

Також РБК-Україна писало, що 6 лютого Луценко заявляв, що скоро має розпочатись судовий процес щодо злочинів колишнього ватажка "ДНР" Ігоря Безлера. 31 жовтня 2014 року прокуратура України висунула йому офіційні звинувачення у викраденні та утриманні людей проти їхньої волі, катування і умисному вбивстві.

Луценко пояснив, чому так довго триває розслідування розстрілів на Майдані СБУ оголосила в розшук фігуранта справи про катастрофу МН17 на Донбасі
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