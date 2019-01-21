Луценко: доказів причетності Кучми до вбивства Гонгадзе немає

Фото: Георгій Гонгадзе (facebook.com/UAModna)

Генпрокурор заявив, що майор Мельниченко досі так і не здав оригінали записів і записуючих пристроїв

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у нього немає юридичних доказів того, що другий президент України Леонід Кучма давав вказівки вбити журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю генпрокурора журналісту Дмитру Гордону.

"На жаль, майор Мельниченко досі так і не здав оригіналів записів та записуючих пристроїв, і сам не співпрацює зі слідством. Без цього юридичне залучення і вирішення долі Кучми неможливо", - сказав Луценко.

Він також пояснив в чому саме вбачає провину Кучми.

"Я вважаю, що Кучма винен у тому, що створив атмосферу в прокуратурі. Невдоволення президента вловлювалося оточенням і приймало характер, хто швидше знищить ворога керівника еліт - диктатора. Саме це я ставлю йому в провину. У нас бувають рідкісні, але зустрічі, і завжди йому це кажу. Є дві круті помилки Кучми: перша - створення олігархії, яка все ще підриває перспективи України, друга - диктаторська система управління, при якій була перейдена межа, за яку не можна було переходити", - додав він.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Луценко заявляв, що розслідування вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе, за умови, якщо слідство отримає оригінали записів Мельниченка, можна завершити за місяць.

Зазначимо, що на так званих "плівках Мельниченка" міститься запис розмови, нібито таємно зроблені в особистому кабінеті на той момент президента Леоніда Кучми. Зокрема, в одному з фрагментів запису людина з голосом, схожим на голос Кучми віддаває наказ людині з голосом, схожим на голос на той час міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, ліквідувати Гонгадзе.

РБК-Україна писало, що колишньому начальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, засудженому за вбивство Гонгадзе, суд перерахував термін вироку по "закону Савченко". 6,5 років попереднього ув'язнення суд перерахував як 13 років основного покарання.