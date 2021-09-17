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На Місяць відправлять прапор України. Місія відбудеться в 2022 році

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 21:26
На Місяць відправлять прапор України. Місія відбудеться в 2022 році Фото: український прапор доставлять на Місяць в 2022 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прапор України доставлять на Місяць в рамках місії британської компанії Spacebit, яка запланована на весну 2022 року. Знаючи роздрукують на 3D-принтері з українського титану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Компанія "Меридіан" імені С.П. Корольова, що входить до складу держконцерну, приєдналася до космічної місії на Місяць, яку реалізує Україна з британською компанією Spacebit. Старт запланований на весну 2022 року.

В рамках цієї місії на Місяць буде доставлено обладнання для дослідження ґрунту, вивчення відібраних зразків, збору інформації про теплові властивості і магнітному полі супутника Землі.

Крім того, на Місяць буде доставлений державний прапор України. Його надрукують на 3D-принтері з українського титану. При його виготовленні використовують спеціальну технологію "зеленого" або безвідходного виробництва.

Доставити український прапор і обладнання планується до великого кратера Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а потім - в цікаву для вчених темну пляму Oceanus Procellarum.

Місячна місія є частиною програми NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) - комерційної програми обслуговування вантажів на супутнику Землі.

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