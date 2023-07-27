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Лунин остановил "Манчестер Юнайтед", Мудрик сыграл тайм за "Челси": видео

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США, Четверг 27 июля 2023 10:11
Лунин остановил "Манчестер Юнайтед", Мудрик сыграл тайм за "Челси": видео Фото: Андрей Лунин не разрешил забить МЮ (marca.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинские легионеры в ведущих чемпионатах Европы продолжают подготовку к грядущему сезону. Очередные спарринги сыграли вратарь Андрей Лунин и вингер Михаил Мудрик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Контрольные матчи

"Челси" – "Ньюкасл" – 1:1

Голы: Джексон, 12 – Альмирон, 45+4

"Реал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0

Голы: Беллингем, 6, Хоселу, 89

Голкипер отыграл весь спарринг против МЮ. Украинец провел первый "сухой" матч в межсезонье. Лунин стал надежным тылом для мадридцев. В частности, он парировал опасный удар Гарначо под перекладину и коварный выстрел Мактоминая с дистанции. В общей сложности кипер сборной выполнил 5 сэйвов.

В атаке "Реал" сыграл лучше "Юнайтед". Королевский клуб оформил по голу на старте и финише встречи. Сначала Беллингем элегантным парашютом реализовал момент после передачи Рюдигера через полполя. А затем Хоселу бисиклетой оставил не у дел Онана.

Зато Мудрик провел 45 минут поединка против "Ньюкасла". Украинец вышел в старте "синих". Именно в первом тайме лондонцы оформили единственный забитый мяч. Джексон воспользовался ошибкой обороны "сорок" и пробил Поупа. Ассистентом стал Матсен.

"Ньюкасл" отыгрался перед перерывом. Это Альмирон избежал офсайдной ловушки и отправил мяч под дальнюю штангу, обыграв голкипера "Челси" Кепу. Вторая половина встречи оказалась безголевой.

Украинец Егор Ярмолюк попал в заявку "Брентфорда" на спарринг против "Брайтона" (0:2). Однако на поле перспективный хавбек так и не появился. Универсал лондонского "Арсенала" Александр Зинченко из-за повреждения пропустил поединок против "Барселоны" (5:3).

К слову, ранее собрали пятерку самых громких летних трансферов УПЛ в специальной подборке.

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Манчестер Юнайтед Реал Андрей Лунин Челси
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