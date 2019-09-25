Лунін увійшов в топ-40 претендентів на приз Golden Boy

Фото: Андрій Лунін (ffu.ua)

Українець продовжує боротьбу за нагороду

Голкіпер збірної України Андрій Лунін увійшов до списку топ-40 претендентів на нагороду Golden Boy 2019 року, яка вручається італійською газетою Tuttosport найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року. Про це інформує видання на своєму офіційному сайті.

У список кандидатів також увійшли Маттейс де Лігт ("Ювентус"), Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд), Жоау Феліш ("Атлетіко"), Джанлуїджі Доннарумма, Рафаел Леау (обидва - "Мілан"), Філіп Фоден ("Манчестер Сіті"), Мейсон Маунт ("Челсі"), Мойзе Кін ("Евертон"), Джастін Клюйверт ("Рома") та інші.

Переможець визначається через голосування спортивних журналістів. У минулому році переможцем став захисник Маттейс де Лігт, який виступав тоді за "Аякс". А у 2017 році найкращим молодим футболістом Європи був визнаний нападник французького "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе.

Лунін, права на якого належать мадридському "Реалу", перейшов під час літнього трансферного вікна в "Вальядолід". Однак голкіпер досі не дебютував за свій новий клуб в офіційних матчах.

Минулого сезону він був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.