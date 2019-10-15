Лунін увійшов у фінальну двадцятку претендентів на приз Golden Boy

Воротар збірної України Андрій Лунін потрапив до двадцятки фіналістів на нагороду Golden Boy-2019, яка щорічно вручається найкращому футболісту Європи у віці до 21 року. Про це повідомляється на сайті італійського видання Tuttosport.

На престижну нагороду також номіновані минулорічний переможець і один з найдорожчих захисників в історії Маттейс Де Лігт ("Ювентус"), найдорожчий трансфер цього літа Жоау Феліш ("Атлетіко"), багаторічний основний воротар "Мілана" Джанлуїджі Доннарумма і інші футбольні таланти.

Переможця назвуть 16 грудня. Його визначать шляхом голосування спортивних журналістів. У 2017 році найкращим молодим футболістом Європи був визнаний нападник французького "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе.

Лунін, права на якого належать мадридському "Реалу", перейшов під час літнього трансферного вікна в "Вальядолід". Однак голкіпер досі не дебютував за свій новий клуб в офіційних матчах. Українець провів 8 матчів у запасі.

Через відсутність ігрової практики у новому клубі "вершкові" мають намір повернути українського голкіпера достроково.

Минулого сезону він був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.