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Лунин выйдет в старте "Реала" на матч Ла Лиги: у Куртуа снова проблемы

Фото: Андрей Лунин на тренировке (x.com/realmadrid)
Автор: Андрей Костенко

Украинский вратарь Андрей Лунин неожиданно получил место в старте мадридского "Реала" в поединке Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х клуба.

Украинец оказался в основе на домашнюю игру 27-го тура против "Райо Вальекано". Поединок состоится 9 марта и стартует в 17:15 по Киеву.

Сообщается, что главный тренер Карло Анчелотти дал отдых основному вратарю команды - бельгийцу Тибо Куртуа из-за микротравмы. Конкурент Лунина испытывает небольшую боль в правой коленной чашечке. Отмечается, что проблема не является серьезной, и Куртуа пропустит лишь один матч.

Кроме бельгийца, в сегодняшней встрече не сыграет Рюдигер, который заболел. А Карвахаль, Вальехо, Милитао и Себальос до сих пор находятся в лазарете.

"Райо Вальекано" идет в турнирной таблице Ла Лиги на седьмой строчке. Для Лунина ближайший матч станет четвертым в текущем чемпионате Испании. В предыдущих трех он пропустил четыре гола. Два из этих поединков украинец отстоял "на ноль".

 

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ФутболЧемпионат ИспанииРеалАндрей Лунин