Лунин и еще два украинца узнали всех соперников на клубном Мундиале

"Ботафаго", который представляет Рио-де-Жанейро, в финале победил соотечественников из "Атлетико Минейро" (Белу-Оризонти) со счетом 3:1. Игра состоялась в аргентинском Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль".

Будущие победители практически весь матч провели в меньшинстве: уже на второй минуте прямую красную карточку получил их защитник Грегоре. Но это не помешало "Ботафого" еще до перерыва забить два мяча - отличились Луис Энрике и Алекс Таллес.

В начале второго тайма "Атлетико Минейро" усилиями Эдуардо Варгаса сократил счет. Развязка наступила в компенсированное время, когда Жуниор Сантос установил окончательный результат - 3:1 в пользу клуба из Рио-де-Жанейро.

"Ботафого" стал четвертым представителем Бразилии, и третьим - своего города на клубном ЧМ. На турниры сыграют еще две команды из Рио-де-Жанейро - "Фламенго" и "Флуминенсе". К ним присоединится "Палмейрас" из Сан-Паулу. В сего Южная Америка будет представлена на Мундиале шестью командами.

Клубный Мундиаль: что известно

Состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. От Европы примут участие 12 команд, среди которых три, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина, лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина и лондонский "Челси" Михаила Мудрика.

Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных мундиалях имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем этого турнира.

Список участников клубного ЧМ-2025