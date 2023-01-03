RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лунин "сухим" матчем обеспечил "Реалу" выход в 1/8 финала Кубка Испании

Фото: Андрей Лунин (крайний слева наверху) в седьмой раз в сезоне сыграл за "сливочных" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой мадридского "Реала" завершился визит на юг Испании в гости к скромному "Касереньо". Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в старте Королевского клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Копа дель Рей, 1/16 финала

"Касереньо" – "Реал" – 0:1

Гол: Родриго, 69

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти дал возможность проявить себя ряду резервистов команды. В частности, в старте, кроме Лунина, появились Себальос и Азар, а Вальехо, Родригес и Аррибас вышли во втором тайме со скамейки запасных.

Судьбу встречи решил единственный мяч мадридцев. На 69-й минуте Родриго подхватил мяч после передачи Себальоса и точно пробил под правую стойку хозяев. Кипер Морено спасти "Касереньо" не сумел.

Лунин провел в воротах "Реала" все 90 минут. Особой работы у украинца не было. Он выполнил один сэйв, сделал 39 касаний к мячу и выполнил 21 длинную передачу (10 точных). Также голкипер выиграл одну верховую дуэль. Этот матч стал 7-м для Лунина в сезоне 2022/23 и третьим "сухим".

Следующего соперника в Кубке Испании "Реал" узнает после жеребьевки. Во время церемонии мадридцы будут в первой корзине. Извечный соперник столичного гранда – "Барселона" – свой матч 1/16 финала турнира проведет 4 января против "Интерсити" из Сан-Хуан-де-Аликанте.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РеалАндрей Лунин