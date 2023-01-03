Лунин "сухим" матчем обеспечил "Реалу" выход в 1/8 финала Кубка Испании

Минимальной победой мадридского "Реала" завершился визит на юг Испании в гости к скромному "Касереньо". Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в старте Королевского клуба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Испания, Копа дель Рей, 1/16 финала
"Касереньо" – "Реал" – 0:1
Гол: Родриго, 69
Наставник "сливочных" Карло Анчелотти дал возможность проявить себя ряду резервистов команды. В частности, в старте, кроме Лунина, появились Себальос и Азар, а Вальехо, Родригес и Аррибас вышли во втором тайме со скамейки запасных.
Судьбу встречи решил единственный мяч мадридцев. На 69-й минуте Родриго подхватил мяч после передачи Себальоса и точно пробил под правую стойку хозяев. Кипер Морено спасти "Касереньо" не сумел.
Лунин провел в воротах "Реала" все 90 минут. Особой работы у украинца не было. Он выполнил один сэйв, сделал 39 касаний к мячу и выполнил 21 длинную передачу (10 точных). Также голкипер выиграл одну верховую дуэль. Этот матч стал 7-м для Лунина в сезоне 2022/23 и третьим "сухим".
Следующего соперника в Кубке Испании "Реал" узнает после жеребьевки. Во время церемонии мадридцы будут в первой корзине. Извечный соперник столичного гранда – "Барселона" – свой матч 1/16 финала турнира проведет 4 января против "Интерсити" из Сан-Хуан-де-Аликанте.
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