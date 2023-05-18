RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лунин станет основным вратарем "Реала" на финише сезона

Фото: Андрей Лунин будет играть в старте "сливочных" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

После вылета в полуфинале Лиги чемпионов роль первого номера мадридского "Реала" отойдет Андрею Лунину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

У украинского голкипера будет очередной шанс зарекомендовать себя на "Бернабеу". Основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил повреждение.

Звездный бельгиец травмировал трицепс в поединке испанской Ла Лиги против "Хетафе". Впрочем, даже с небольшим разрывом мышцы он отыграл ответный матч 1/2 финала главного еврокубка против "Манчестер Сити". И хотя "Реал" потерпел разгромное поражение (0:4), но именно Куртуа спас "сливочных" от большего позора.

Поскольку Королевский клуб вылетел из Лиги чемпионов и проиграл чемпионскую гонку в Испании, то бельгийскому киперу выделят достаточно времени на восстановление. Как минимум Куртуа пропустит матч 35-го тура чемпионата против "Валенсии". Однако Лунин может стать первым номером на финальные четыре тура.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Украинец сыграл "на ноль" 4 поединка. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024-го.

К слову, украинец Ребров согласовал с УАФ контракт на работу со сборной Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РеалАндрей Лунин