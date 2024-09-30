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Лунин в деле. "Реал" подтвердил травму Куртуа, а пресса сделала украинца основным

Фото: Андрей Лунин дождался нового шанса в Мадриде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вернется в стартовый состав мадридского "Реала" из-за повреждения первого голкипера команды Тибо Куртуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

32-летний бельгиец травмировал левую ногу в дерби Мадрида против "Атлетико" (1:1). Опытный вратарь временно попал в лазарет "сливочных".

Куртуа ощутил мышечный дискомфорт в принципиальном противостоянии. Обследование выявило у него повреждение абдуктора. Восстановлением основного кипера мадридцев займутся клубные врачи.

По информации AS, Куртуа вернется на поле в 10-м туре чемпионата Испании. 19 октября "Реал" у Виго встретится с "Сельтой". Итак, бельгийский вратарь пропустит два поединка "сливочных" – против французского "Лилля" в Лиге чемпионов (2 октября) и "Вильярреала" в Ла Лиге (5 октября).

Наставник "Реала" Карло Анчелотти в этих поединках доверится дублеру Куртуа – Лунину. Украинец подменял старшего коллегу в течение львиной доли предыдущего сезона. Однако после восстановления бельгийца сразу вернулся на скамейку запасных.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Уроженец Берестина (бывший Красноград) в ряды мадридцев перебрался летом 2018 года из луганской "Зари". Трансфер стоил "сливочным" ориентировочно 8,5 млн евро.

В первые годы на правах аренды выступал за испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". По возвращении на "Бернабеу" стал дублером Куртуа. В прошлом сезоне провел 31 матч во всех турнирах и дошел с мадридцами до финала Лиги чемпионов, но там сыграл бельгиец.

За годы выступлений за "Реал" собрал целую коллекцию наград. Завоевал в составе гранда чемпионские титулы Ла Лиги (2021/22, 2023/24), Кубок и два Суперкубка Испании, два трофея Лиги чемпионов (2021/22, 2023/24), два Суперкубка УЕФА и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.

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