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Лунин провел за "Реал" весь спарринг против "Милана": как отыграл украинец

Фото: Андрей Лунин (крайний слева) пропустил дважды от "россонери" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридского "Реала" на контрольный матч против итальянского "Милана" в американской Пасадине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Контрольный матч

"Милан" – "Реал" – 2:3

Голы: Томори, 25, Ромеро, 42 – Вальверде, 57, 59, Винисиус, 84

Хотя "сливочные" играли первым номером, но до перерыва пропустили дважды от итальянского гранда. Сначала Томори лучше сориентировался после подачи углового и головой отправил мяч под перекладину. А затем настоящий шедевр исполнил Ромеро, положив сферу левой в верхний угол из-за пределов штрафной.

"Реал" пришел в себя во втором тайме. Роль лидера взял на себя Вальверде. Уругваец отличился дважды в течение трех минут. Для начала он пробил вратаря дальним ударом. А потом перехватил мяч и классно положил в угол ворот.

Победу для мадридцев вырвал Винисиус. Новая "семерка" испанского гранда оформила гол на 84-й минуте. Он выиграл борьбу у защитника после забрасывания из глубины поля и обыграл Меньяна в ближнем бою - 3:2 в итоге.

На протяжении спарринга у Лунина особой работы не было. "Россонери" нанесли 3 удара в створ ворот, два из которых завершились забитыми мячами. Еще раз голкипер сборной Украины среагировал на удар Жиру головой после навеса с левого фланга. Следующий контрольный матч "Реал" проведет против МЮ в ночь на 27 июля.

К слову, накануне Мудрик оформил первый гол за "Челси" в спарринге против "Брайтона".

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РеалМиланАндрей Лунин