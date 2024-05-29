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Лунин пропустил очередную тренировку "Реала" перед финалом Лиги чемпионов: что произошло

Фото: Андрей Лунин заболел перед последним матчем сезона (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в третий раз пропустил тренировочное занятие мадридского "Реала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Боруссия" Д – "Реал" запланирован на 1 июня. Финал Лиги чемпионов примет Лондон. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Королевский клуб в среду провел третью тренировку на этой неделе. Все занятия проходят в рамках подготовки к финалу главного еврокубка. Лунин из-за температуры пропустил все тренировочные сессии и поставил под сомнение собственное участие в матче.

Украинский вратарь "Реала" был основным в ноябре-апреле. В частности, Лунин провел все поединки плей-офф Лиги чемпионов. Однако, в конце апреля после тяжелой травмы восстановился Тибо Куртуа и, вероятнее всего, выйдет в старте "сливочных" против дортмундской "Боруссии".

Андрей Лунин в составе "Реала"

В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте.

В общей сложности провел за "Реал" 48 матчей во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

К слову, ранее подвели итоги выступлений Лунина и других украинцев в европейских чемпионатах.

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