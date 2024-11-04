Лунин лишился конкурента на легендарное противостояние Лиги чемпионов

Бельгиец Тибо Куртуа прогнозированно не успел восстановиться после травмы до поединка, который состоится во вторник, 5 ноября, в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". По сообщениям испанских СМИ, тренеры "сливочных" провели с ним беседу.

Они порекомендовали не торопиться с возвращением на поле во избежание рецидива. Поэтому ожидается, что Куртуа пропустит не только игру против "Милана", но и запланированный на 9 ноября матч с "Осасуной" в Ла Лиге.

Относительно игры с итальянским грандом, в обнародованной 4 ноября заявке "Реала" есть имена трех голкиперов: Лунина, Франа Гонсалеса и Сархио Местре. Двум коллегам украинца всего по 19 лет. А Местре вообще официально пребывает в составе резервного "Реала Кастильи". Поэтому нет никаких сомнений, что с "Миланом" сыграет именно украинец.

После трех стартовых туров ЛЧ "Реал" с двумя победами и поражением занимает в общей таблице 12-ю строчку. Это дает право только на продолжение борьбы в плей-офф. У "Милана" дела еще хуже - он с победой и двумя проигрышами 25-й, что ставит его под угрозу вылета.

Куртуа и Лунин в сезоне 2024/25.

Голкипер сборной Украины получил очередной неожиданный шанс сыграть за Королевский клуб из-за повторной травмы своего конкурента. 32-летний Куртуа получил повреждение уже второй раз в сезоне 2024/25.

Лишь в середине октября он восстановился от сентябрьской травмы и снова попал в лазарет после поединка Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Бельгиец сыграл за "Реал" в 12 матчах из 15-ти возможных. Он пропустил 10 голов и 4 раза сумел сохранить свои ворота сухими.

Лунин, у которого шансов на попадание в "основу" практически не было, уже провел в воротах "сливочных" три поединка: два в Ла Лиге и один – в ЛЧ. В этих встречах украинец пропустил пять голов. В одном матче он оставил ворота в неприкосновенности. Еще один матч, в котором должен был сыграть Лунин, - с "Валенсией" в 12-м туре испанского первенства - перенесли из-за непогоды.