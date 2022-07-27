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Лунін відіграв за "Реал" спаринг проти мексиканської "Америки"

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Сан-Франциско, Середа 27 липня 2022 09:18
Лунін відіграв за "Реал" спаринг проти мексиканської "Америки" Фото: Андрій Лунін із партнерами по команді (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у старті мадридського "Реала" на товариський матч із мексиканською "Америкою" та пропустив два м'ячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Реал" – "Америка" – 2:2

Голи: Бензема, 22, Азар, 55 (пенальті) – Мартін, 5, Фільгадо, 82 (пенальті)

Перший у міжсезонні матч для Луніна вже на 5-й хвилині зіпсував Рюдігер. Новачок "Реала" проґавив Мартіна в центрі штрафного майданчика, і той із метрів 10-ти фактично розстріляв українця.

Мадридцям, однак, знадобилося небагато часу, щоб відігратися. На 22-й Бензема зіграв у стінку з Асенсіо й елегантно закрутив м'яч у дальній нижній кут із лінії штрафного.

У другій половині команди обмінялися голами з 11-метрової позначки. Спершу Азар точним ударом у кут після фолу на Васкесі вивів "вершкових" вперед. А під завісу поєдинку Луніна засмутив Фільгадо, хоча український кіпер навіть зачепив м'яч рукою...

Тим не менше, Лунін став єдиним виконавцем у команді Карло Анчелотті, який провів усі 90 хвилин. Упродовж матчу 23-річний українець не тільки двічі пропустив, а й виконав 2 сейви.

У сезоні 2021/22 Андрій Лунін провів усього 4 матчі в усіх турнірах. Цього, однак, вистачило, щоб оформити порятунок сезону в Ла Лізі в одній із номінацій.

До слова, раніше "Барселона" здолала мадридський "Реал" у неофіційному Ель Класіко.

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Реал Андрій Лунін
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