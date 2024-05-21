RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лунин получил неожиданный приговор на финал сезона для "Реала"

Фото: Андрей Лунин на тренировке "сливочных" (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Для голкипера сборной Украины Андрея Лунина сезон 2023/24 на клубном уровне завершился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Украинец останется в запасе на два поединка мадридского "Реала" на финише сезона. 25 мая "сливочные" сыграют последний тур испанской Ла Лиги, а 1 июня состоится финал Лиги чемпионов.

Лунин якобы не выйдет ни против севильского "Бетиса", ни против дортмундской "Боруссии". Тренерский штаб мадридцев во главе с Карло Анчелотти сделает ставку на Тибо Куртуа, полностью оправившегося после тяжелой травмы. Последним матчем для украинского вратаря в сезоне, по всей видимости, станет поединок против "Вильярреала" (4:4).

Куртуа вернулся в ворота "Реала" в начале мая. Бельгиец провел 3 матча в чемпионате Испании, в которых не пропустил ни одного мяча. Лунин был основным вратарем "сливочных" в ноябре-апреле, в том числе он сыграл 8 поединков в Лиге чемпионов.

Андрей Лунин в составе "Реала"

В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте.

В общей сложности провел за "Реал" 48 матчей во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

К слову, ранее Ребров объявил заявку сборной Украины на Евро-2024 с Луниным в обойме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РеалЧемпионат ИспанииАндрей ЛунинЛига Чемпионов