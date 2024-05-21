Лунин получил неожиданный приговор на финал сезона для "Реала"

Украинец останется в запасе на два поединка мадридского "Реала" на финише сезона. 25 мая "сливочные" сыграют последний тур испанской Ла Лиги, а 1 июня состоится финал Лиги чемпионов.

Лунин якобы не выйдет ни против севильского "Бетиса", ни против дортмундской "Боруссии". Тренерский штаб мадридцев во главе с Карло Анчелотти сделает ставку на Тибо Куртуа, полностью оправившегося после тяжелой травмы. Последним матчем для украинского вратаря в сезоне, по всей видимости, станет поединок против "Вильярреала" (4:4).

Куртуа вернулся в ворота "Реала" в начале мая. Бельгиец провел 3 матча в чемпионате Испании, в которых не пропустил ни одного мяча. Лунин был основным вратарем "сливочных" в ноябре-апреле, в том числе он сыграл 8 поединков в Лиге чемпионов.

Андрей Лунин в составе "Реала"

В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте.

В общей сложности провел за "Реал" 48 матчей во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.