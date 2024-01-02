Лунин получил неожиданный новогодний "подарок" от конкурента в "Реале"

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин останется основным в мадридском "Реале" минимум еще на один поединок чемпионата Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca .

24-летний кипер должен выйти в старте "сливочных" на матч 19-го тура Ла Лиги против "Мальорки". Поединок состоится 3 января на столичном "Сантьяго Бернабеу".

Лунин будет основным вратарем из-за болезни Кепы. Грядущий матч может стать решающим для распределения ролей обоих голкиперов на вторую часть сезона. Украинец якобы ближе к статусу "первого номера" по результатам аналитического отчета выступлений.

Кепа экстренно стал основным в "Реале" в августе, когда серьезную травму получил Тибо Куртуа. Однако перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Браги" он травмировался на разминке. Лунин вышел в старте "сливочных", парировал пенальти, отстоял на "ноль" и провел еще 5 матчей подряд.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.

Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.

Всего провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, 8 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.