Лунин возглавил рейтинг Ла Лиги по красноречивому показателю

25-летний украинец вышел на первое место в Ла Лиге по проценту сэйвов. Показатель основного кипера "сливочных" составил 79,3%.

Лунин провел в чемпионате 20 матчей в нынешнем сезоне, завершив 11 поединков без пропущенных мячей. Вратарь пропускает в среднем 0,65 гола за матч. В своеобразном рейтинге Лунин опередил Руя Силву из севильского "Бетиса" (77,8% сэйвов).

Во всех турнирах сезона 2023/24 украинский кипер сыграл 28 поединков, в которых пропустил 25 мячей. Не пропустил ни одного гола Лунин в 12-ти матчах. В четвертьфинале Лиги чемпионов он сыграл ведущую роль в победе над "Манчестер Сити", взяв два удара в серии пенальти.

Андрей Лунин в составе "Реала"

В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте.

В общей сложности провел за "Реал" 45 матчей во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.