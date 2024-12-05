ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

УАФ определяет лучших в сборной: как проголосовать

Украина, Четверг 05 декабря 2024 17:15
UA EN RU
УАФ определяет лучших в сборной: как проголосовать Фото: Сборная Украины (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинская ассоциация футбола запустила серию голосований для определения лучших игроков сборной в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации.

Всего на голосование будут представлены пять номинаций. Пока известны претенденты на три из них.

"Дебют года"

  • Владимир Бражко
  • Иван Калюжный
  • Александр Назаренко

УАФ определяет лучших в сборной: как проголосовать

"Прогресс года"

  • Владимир Бражко
  • Георгий Судаков
  • Алексей Гуцуляк

УАФ определяет лучших в сборной: как проголосовать

"Джокер года"

  • Роман Яремчук
  • Александр Зубков
  • Максим Таловеров

УАФ определяет лучших в сборной: как проголосовать

Две первые номинации в дополнительных объяснениях не нуждаются. Что касается третьей, нужно определить футболиста, который "помогал команде в важных моментах".

Принять участие в голосовании может любой болельщик через официальные страницы УАФ в Telegram и Instagram. Опрос продлится до 10 декабря, а результаты станут известны 13-го числа.

Сборная Украины в 2024 году: что известно

Национальная команда под руководством Сергея Реброва провела 14 поединков. 6 в розыгрыше Лиги наций, 5 – в рамках Евро-2024 (3 – в финале и 2 – в плей-офф отбора). Еще три матча имели товарищеский статус.

"Сине-желтые" одержали 6 побед, 4 матча сыграли вничью и еще в 4 - уступили. Разница мячей – 19-17 в пользу украинцев.

Лучшими бомбардирами стали Роман Яремчук и Артем Довбик – по 4 гола. Дважды отличались Виктор Цыганков, Михаил Мудрик и Георгий Судаков. По одному голу забили Николай Шапаренко, Ефим Конопля, Владислав Ванат и Александр Зинченко. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Грузии.

Относительно турнирных результатов. Команда успешно преодолела плей-офф квалификации к чемпионату Европы-2024. Однако в финале не смогла выйти из группы. В Лиге наций заняла второе место в квартете, получив право сразиться в плей-офф за место в элитном дивизионе турнира.

Ранее автор хет-трика и тренер, идущий на вылет, получили призы очередного тура УПЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024 Футбол Лига наций
NEWS
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
DAILY
Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны
Ксения Крикун, Данила Крамаренко Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны