Лунин имеет шанс на еще один трофей: "Реал" получил соперника в финале возрожденного турнира

Поединок состоится 18 декабря в катарском Лусаиле. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

ФИФА реформировала Клубный чемпионат мира. Теперь турнир будут проводить раз в четыре года, а участие в нем примут 32 команды. Взамен функционеры возродили Межконтинентальный кубок. Он позволит выяснить сильнейшего среди лучших команд континентальных конфедераций ежегодно в более компактном формате.

В турнире 2024 года принимают участие шесть коллективов. Победитель Лиги чемпионов УЕФА - мадридский "Реал" - допущен в финал автоматически. Остальные играли фактически в отборочном турнире за право противостоять "сливочным" непосредственно в споре за трофей.

Победитель Лиги чемпионов стран Северной и Центральной Америки - мексиканская "Пачука" во втором раунде соревнования победила обладателя южноамериканского Кубка Либертадорес - бразильский "Ботафого" (3:0). А в матче за выход в финал одолела в серии пенальти египетский "Аль-Ахли" (0:0, пенальти - 6:5).

Теперь в финале египтяне сойдутся с мадридским "Реалом". Есть вероятность, что в этом матче место в воротах "Королевского клуба" займет Андрей Лунин. Но, даже если этого не произойдет, он в статусе запасного будет близок к тому, чтобы выиграть в составе "сливочных" еще один трофей. Сейчас в копилке украинца уже десять титулов, добытых вместе с "Реалом".

Межконтинентальный кубок: как было раньше

Трофей разыгрывался в 1960-2004 годах (с перерывами). Участие принимали победители Кубка/Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

До 1980 года обладателя Кубка преимущественно выявляли в результате двухматчевых противостояний. Затем организацию взяла на себя Япония, а розыгрыши проводили в тамошних городах - Токио и Иокогаме.

Больше всего побед в Межконтинентальном кубке имеют "Реал", итальянский "Милан", аргентинский "Бока Хуниорс", уругвайские "Пеньяроль" и "Насьональ". У каждой из этих команд по три трофея.

Из украинцев в розыгрыше участвовал только Андрей Шевченко. В 2003 году его "Милан" встретился с "Бока Хуниорс". Основное и дополнительное время завершились вничью (1:1), а в серии пенальти победили аргентинцы (3:1).