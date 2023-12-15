Лунин лучше, чем Кепа. Украинец убедил Анчелотти не оставлять его в запасе, - СМИ

По информации источника издания, удачная игра украинского вратаря в последних матчах заставила тренера мадридцев Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного кипера.

Таким образом, позиция Кепы на сегодняшний день уже не так очевидна.

Сообщается, что Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных, поскольку в последних матчах украинец показал убедительную игру с гораздо лучшим процентом сэйвов, чем у Кепы: у Андрея этот показатель составляет 86%, а у испанца упал до 77%.

Также издание отмечает, что хорошая форма Лунина и постоянная игра за Реал могли бы усилить внутреннюю конкуренцию в сборной Украины.

Так, в последних матчах роль первого номера Сергей Ребров отдавал выступающему за "Бенфику" Анатолию Трубину.

Но если Андрей будет чаще выступать за мадридцев, то есть вероятность, что он больше будет играть за национальную команду, которой придется побороться в плей-офф за выход на Евро 2024.

По информации испанских СМИ, именно Лунин выйдет в стартовом составе "королевского клуба" против "Вильяреала", который состоится в 17 декабря.