Лунин с "Реалом" пробился в финал Клубного чемпионата мира: украинец пропустил с пенальти

Клубный чемпионат мира, 1/2 финала

"Аль-Ахли" – "Реал" – 1:4

Голы: Маалул, 65 (пенальти) – Винисиус, 42, Вальверде, 46, Родриго, 90+2, Аррибас, 90+8

Нереализованный пенальти: Модрич, 87 (Р)

В стартовые 20 минут полуфиналисты успели обменяться моментами. Мадридец Рюдигер головой пробил в руки вратарю после навеса Модрича. В свою очередь каирец Шериф не попал в ближнюю девятку выстрелом из угла штрафной.

Постепенно "сливочные" полностью завладели инициативой. Удар Чуамени с линии штрафной отразил Эль-Шенави. Далее Винисиус пробил рядом со стойкой, а Родриго при выходе с глазу на глаз попал в каркас ворот. "Аль-Ахли" ответил моментом Эль-Шахата, но Лунин парировал удар хавбека.

В конце концов "Реал" забил по мячу перед перерывом и сразу после него. Для начала после серии ошибок обороны "Аль-Ахли" Винисиус подхватил мяч, обошел Махмуда и подсек мяч над вратарем. А на 46-й минуте бразилец снова оказался на свидании с Эль-Шенави, но не смог переиграть. Мяч отскочил к Вальверде, который вторым касанием вогнал сферу под перекладину.

В середине второй половины египетский гранд вернулся в игру. Камавинга снова не успел в линии обороны и сфолил против Эль-Шахата – пенальти. К отметке подошел Маалул и уверенно развел мяч и Лунина по разным углам.

Пошел открытый футбол, а забивать могли обе команды. В частности, "Аль-Ахли" организовал серию угловых в районе 80-й минуты. После одного из них украинский кипер "Реала" в падении спас "сливочных" после удара Мохамеда головой в ближнюю девятку.

Мадридцы же вскоре не забили с 11-ти метров. Это Модрич не смог переиграть Эль-Шенави после нарушения правил на Винисиусе. И все же "Реал" забил еще дважды в добавленное арбитром время. Родриго убрал вратаря на замахе и пробил в пустой створ, а молодой Аррибас воспользовался паникой во время стандарта – 1:4 в итоге и путевка в финал против "Аль-Хиляля".