Лунин или Кепа. Анчелотти созрел для решения вратарского вопроса "Реала"

Опытный специалист в ближайшие дни проведет разговор с обоими вратарями. Он решил лично назвать "первого номера" мадридцев на остаток нынешнего сезона. Финальный выбор итальянца – пока тайна.

Анчелотти нарвался на дилемму с вратарским вопросом в ноябре. Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Браги" тогда основной кипер команды Кепа травмировался на разминке. Лунин вышел в старте "сливочных", парировал пенальти и отстоял на "ноль".

Пока конкурент восстанавливался от повреждения, украинец провел еще пять матчей подряд во всех турнирах. Уверенная игра Лунина заставила Анчелотти чередовать вратарей в последних поединках "Реала". Голкипер сборной Украины сыграл против "Бетиса" (9 декабря) и "Вильярреала" (17 декабря). Кепа же вышел против берлинского "Униона" (12 декабря) и "Алавеса" (21 декабря).

Андрей Лунин в составе "Реала"

Перешел в ряды "сливочных" летом 2018 года. Трансфер из луганской "Зари" обошелся мадридцам ориентировочно в 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился.

В общей сложности провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, 8 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.