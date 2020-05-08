Лук'янівське СІЗО в Києві відкрило платні камери

В Лук'янівському СІЗО в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що пілотний проект триватиме до кінця 2021 року, після чого буде вирішуватися питання законодавчого закріплення платної послуги. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, в українських СІЗО більшість приміщень знаходяться в катастрофічному стані.

"Разом з тим ми бачимо, що в слідчих ізоляторах, як правило, вже обладнано камери "підвищеного комфорту". При цьому, як з боку адміністрації штучно створюються умови для того, щоб ув'язнені та їхні сім'ї доплачували за певні "послуги", так і останні завжди вишукують способи поліпшити умови свого перебування у слідчому ізоляторі. Ми ж хочемо вирішити цю корупційну складову", - зазначив міністр.

Для моніторингу заповнюваності платної камери встановлять системи відеоспостереження. За гроші утримуваних до вироку будуть переводити до камер з поліпшеними умовами. При цьому не йдеться про VIP або люксові камери. У платних буде збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол.

На сьогодні у Лук'янівському СІЗО доступні такі дві чотиримісні камери, одна тримісна і одна двомісна.

Нагадаємо, ще в квітні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в українських СІЗО з'являться платні камери підвищеного комфорту. Ініціатива спрямована на поліпшення інфраструктури в'язниць, на що в бюджеті немає грошей.