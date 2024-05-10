RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лукашенко уволил начальника Генштаба Беларуси

Фото: Виктор Гулевич (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Белорусский диктатор Александр Лукашенко уволил с должности начальника Генерального штаба вооруженных сил Виктора Гулевича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teleram-канал "Пул Первого".

"Согласно указу Лукашенко, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия. Он занимал этот пост с марта 2021 года. А с февраля 2020 года являлся командующим войсками Западного оперативного командования вооруженных сил Беларуси.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по данным СМИ, в белорусском городе Осиповичи началось строительство военной базы. Город находится в около 190 километрах от границы с Украиной. Вероятно, там будут хранить ядерное оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусьВойна в Украине