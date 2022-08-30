Лукашенко шкодує, що не забрав у народу право обирати президента

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко вже нібито "наївся президентства" і шкодує, що не забрав у народу право обирати президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на зустрічі з представниками політичних партій.

"Ми даремно не ризикнули запропонувати людям обирати органи влади, особливо президента на Всебілоруських народних зборах. Вибори президента - це завжди буде розгойдувати ситуацію. Подивіться в Китаї, все-таки політика і партійна діяльність - це теж професійна робота", - зазначив він.

За його словами, 7,5 млн виборців у Білорусі недостатньо усвідомлено занурені в політичні процеси.

"Я побоявся того, що ось право у народу відберемо... Пережили б це, але спокійно б працювали. А парламент обирали б по округах... Другий нюанс був у тому, що почнуть мене звинувачувати в тому, що я боюся народу, хочу триматися за крісло... Я вже наївся президентства", - додав Лукашенко.