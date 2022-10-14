Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Эрдоганом об Украине

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить войну в Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РИА-Новости ".

"Мы вчера встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В частности, будем затрагивать вопрос Украины", - заявил Лукашенко.

По его словам, Турция как "одна из ключевых стран НАТО" требует провести переговоры между Украиной и Россией.

"Власти Турции не в восторге от происходящего и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.