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Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Эрдоганом об Украине

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить войну в Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА-Новости".

"Мы вчера встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В частности, будем затрагивать вопрос Украины", - заявил Лукашенко.

По его словам, Турция как "одна из ключевых стран НАТО" требует провести переговоры между Украиной и Россией.

"Власти Турции не в восторге от происходящего и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко подтвердил, что Беларусь участвует в войне, которую развязала Россия против Украины.

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