Лукашенко заявил, что у Беларуси появились "Искандер-М", чтобы "защитить себя"

По его словам, Беларусь усиливает свой военно-технический потенциал. В частности, по информации, озвученной Лукашенко, в строй поставлены новейшие образцы белорусской РСЗО "Полонез-М" дальностью до 300 км.

Кроме того, на вооружение поступили 2 зенитных ракетных дивизиона С-400 и 2 дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М" и на территории страны размещено тактическое ядерное оружие.

"Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника", - констатировал Лукашенко, добавив, что у Беларуси "есть все необходимое, чтобы защитить себя".

Ситуация в Беларуси

В декабре прошлого года глава белорусского режима Александр Лукашенко заявлял, что все российское ядерное оружие, которое планировали поставить в Беларусь, уже якобы находится в стране. В январе уже этого года WSJ выяснило, что Россия размещает ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО.

Напомним, в мае 2023 года министры обороны РФ и Белоруси договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Лукашенко тогда заявлял, что тактическое ядерное оружие РФ, якобы "никогда не будет использовано".

В связи с этим, например, Польша в тот момент решила направить 500 правоохранителей к своей границе с Беларусью, а Украина занялась еще большим укреплением северных границ.

В тему

"Искандер" - комплексы ракет Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Е. Впервые разработку, изготовленную под Москвой представили в 1999 году. Они уничтожают цели на расстоянии до 500 км и являются более мощными, чем ракеты типа "Калибр" и могут нести ядерные боеголовки.

В ноябре 2023 года мониторинговая группа "Гаюн" сообщала, что в 2023 году военнослужащие Беларуси получили из России уже две партии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Россия довольно часто использует этот тип ракет для ударов по Украине.