Лукашенко заявив про "танучий" суверенітет України: народ ні в чому не винен

"Дякую всім росіянам за підтримку в боротьбі за збереження суверенітет і незалежності Білорусь ... Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нас жителі півдня, так вже сталося", - зазначив він.

За його словами, "український народ ні в чому не винен".

"Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом", - додав Лукашенко.