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Лукашенко заявив про "танучий" суверенітет України: народ ні в чому не винен

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито "тане". А український і білоруський народи мають завжди бути разом.

Про це він заявив на форумі регіонів Росії та Білорусі.

"Дякую всім росіянам за підтримку в боротьбі за збереження суверенітет і незалежності Білорусь ... Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нас жителі півдня, так вже сталося", - зазначив він.

За його словами, "український народ ні в чому не винен".

"Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України.

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Олександр ЛукашенкоУкраїнасуверенитет