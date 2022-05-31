Лукашенко заявив про "спецоперацію" КДБ в Україні

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив про проведення "спецоперації" КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
Він розповів, що так звана "спецоперація" пройшла "без шуму і пострілів".
"Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася спецоперація Російської Федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї", - сказав Лукашенко.
За його словами, що нібито до початку так званої "операції білоруських спецслужб" двох громадян нібито вбили українці.
"Настане час, ми розберемося і з ними (українцями - ред.)", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, що Білорусь розгорнула поблизу українського кордону маневрову групу радіоелектронної боротьби.
Додамо, в МВС оцінили, чи чекає влада відкритої війни Білорусі проти України.
Раніше в Офісі президента відреагували на загрозу з боку Білорусі, зазначивши, що вторгнення білоруських військ буде самогубством для режиму Лукашенка.
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