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Лукашенко заявив, що суспільно-політична ситуація в Білорусі стабілізувалася

Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко визнає, що суспільно-політична ситуація в Білорусі непроста. Однак він упевнений, що ситуація стабілізувалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

На зустрічі з силовиками в п'ятницю Лукашенко заявив, що завдяки їм Білорусь "не вдалося перевернути і знищити".

"Сьогодні суспільно-політична ситуація багато в чому стабілізувалася, але залишається непростою. І розслаблятися не доводиться. Якщо ви помітили, я дуже часто повторюю фразу: якщо вже після цих операцій, які ви провели останнім часом, хтось там - очманілі, збожеволілі, заблудлі - не зрозуміли і поводяться як і раніше, це, хлопці, вороги ", - сказав Лукашенко силовикам.

Раніше Лукашенко заявив, що готовий був вивести армію для приглушення протестів в Білорусі.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь