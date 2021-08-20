Лукашенко заявив, що суспільно-політична ситуація в Білорусі стабілізувалася

Олександр Лукашенко визнає, що суспільно-політична ситуація в Білорусі непроста. Однак він упевнений, що ситуація стабілізувалася.

На зустрічі з силовиками в п'ятницю Лукашенко заявив, що завдяки їм Білорусь "не вдалося перевернути і знищити".

"Сьогодні суспільно-політична ситуація багато в чому стабілізувалася, але залишається непростою. І розслаблятися не доводиться. Якщо ви помітили, я дуже часто повторюю фразу: якщо вже після цих операцій, які ви провели останнім часом, хтось там - очманілі, збожеволілі, заблудлі - не зрозуміли і поводяться як і раніше, це, хлопці, вороги ", - сказав Лукашенко силовикам.