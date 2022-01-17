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Лукашенко заявив про необхідність спільних навчань Росії та Білорусі

Автор: Іванна Шовкун

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про необхідність провести спільні навчання з Росією. Також він назвав дату коли планується проведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА "Новости".

За словами Лукашенка, спільні навчання з ЗС РФ потрібно провести на західних та південних кордонах Білорусі.

Також він зазначив, що військові навчання плануються на лютий 2022 року.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що взяв жорсткіший курс на зміцнення зв'язків з братніми країнами. До них входять Україна, Росія та Казахстан.

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Білорусь