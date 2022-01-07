Повернути Україну "в лоно справжньої віри": Лукашенко хоче зміцнити зв'язки з трьома країнами

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив, що взяв жорсткіший курс на зміцнення зв'язків з братніми країнами. До них входять Україна, Росія та Казахстан.

За його словами, така мета у нього стоїть на 2022 рік. При цьому Лукашенко зазначив, що Україну потрібно повернути "в лоно нашої справжньої віри".

Також лідер правлячого в Білорусі режиму заявив, що світ серйозно змінився і потрібно бути "в тісному зв'язку з друзями та братами".

"Повинен вам сказати, що цей рік буде непростим, світ зміниться серйозним чином. Світ зміниться у плані об'єднання народів і держав у союзи. Таким державам, як ми, наодинці не просто буде важко вижити, - буде неможливо. Тому я й узяв більше жорсткий курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою.

За його словами, неважливо, що сьогодні відбувається у Казахстані, Україні та Росії.

"Там народ знедолений до крайності. Так довго продовжуватися не може. І нам треба зробити все, щоб повернути Україну в лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть у релігійних напрямках такий розкол, який подолати буде дуже складно", - сказав Лукашенко.

Він підсумував, що не хоче, щоб подібна ситуація сталася у сусідів.