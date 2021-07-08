Лукашенко заявив про ніби-то початок "терористичної атаки" на Білорусь

Олександр Лукашенко заявив про початок "терористичної атаки" на Білорусь. Захід нібито хоче позбавити республіку суверенітету.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
За його словами, спостерігається постійне посилення "наступального потенціалу" Північноатлантичного альянсу біля кордонів.
"Розширюється склад сил швидкого реагування, активно ведеться розвідувальна діяльність. Почалася терористична атака на Білорусь", - сказав Лукашенко на церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів та вищого офіцерського складу.
Він заявив, що Білорусь не хоче воювати, але білоруська армія "може завдати противнику неприйнятний збиток".
Нагадаємо, Литва планує побудувати стіну на кордоні з Білоруссю.
Зазначимо, Лукашенко доручив закрити кордон з Україною.