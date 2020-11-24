ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенко заявив про готовність Заходу повалити його з допомогою Росії

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що для його повалення Захід нібито готовий підключити Російську Федерацію. У той же час він підкреслив, що не знає, як це може бути реалізовано.

Популярні новини

Про це він заявив на церемонії вручення вірчих грамот іноземним послам, передає БЕЛТА.

Зокрема, він підкреслив, що нинішню ситуацію в Білорусі "можна оцінювати по-різному". Він також нагадав, що по всій країні триває діалог про її майбутнє та шляхи розвитку.

"Користуючись нагодою, хочу підкреслити одну обставину. Останнім часом західні держави дуже хвилюються з приводу подальшого розвитку Білорусі, дуже переживають і будують різні схеми впливу на білоруську владу і президента з метою повалення існуючого ладу. Дійшли до того, що готові підключити до цього процесу Росію, але не знають як. Я роблю цю заяву на підставі залізних, як кажуть в Китаї, фактів", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь "дуже зацікавлена" у неконфліктному співробітництві з іншими країнами.

Минулого тижня він стверджував, що у країні немає революції, тому що революціонерів немає

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусьЗапад