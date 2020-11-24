Лукашенко заявив про готовність Заходу повалити його з допомогою Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що для його повалення Захід нібито готовий підключити Російську Федерацію. У той же час він підкреслив, що не знає, як це може бути реалізовано.

Про це він заявив на церемонії вручення вірчих грамот іноземним послам, передає БЕЛТА.

Зокрема, він підкреслив, що нинішню ситуацію в Білорусі "можна оцінювати по-різному". Він також нагадав, що по всій країні триває діалог про її майбутнє та шляхи розвитку.

"Користуючись нагодою, хочу підкреслити одну обставину. Останнім часом західні держави дуже хвилюються з приводу подальшого розвитку Білорусі, дуже переживають і будують різні схеми впливу на білоруську владу і президента з метою повалення існуючого ладу. Дійшли до того, що готові підключити до цього процесу Росію, але не знають як. Я роблю цю заяву на підставі залізних, як кажуть в Китаї, фактів", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь "дуже зацікавлена" у неконфліктному співробітництві з іншими країнами.

Минулого тижня він стверджував, що у країні немає революції, тому що революціонерів немає