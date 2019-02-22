Лукашенко заявив про готовність Білорусі до діалогу з НАТО

За словами Лукашенка, у Білорусі є свої інтереси

Президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной.

"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил Александр Лукашенко.

РБК-Украина писало, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.

Напомним, в Министерстве обороны Британии заявили, что Россия хочет вернуть под свой контроль страны бывшего Советского Союза, в частности Украину и Грузию. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что сегодня НАТО стало сильнее и готово защищаться от действий России.